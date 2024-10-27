兩岸學者對話　共論和平統一願景

第七屆“國家統一與民族復興”研討會10月26日在湖北舉行（中評社 海涵攝） 中評社十堰10月27日電（記者 海涵）第七屆“國家統一與民族復興”研討會10月26日在湖北舉行，在兩岸民間對話環節，台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌、中國和平統一促進會學習研究委員會副主任鄭劍就“兩岸和平統一美好願景”進行對談，上海東亞研究所所長王海良、台灣銘傳大學通識教育中心副教授楊穎超與談。



楊開煌談及和平統一的挑戰和前景。他表示，和平統一從最初提出就備受挑戰。當前，和平統一受到的挑戰更為嚴峻。其原因有兩方面，一是，中國大陸的飛躍式進步令西方國家震驚，進而遭到其打壓；二是，地緣科技對地緣政治和地緣經濟的挑戰。



楊開煌分析，這種挑戰表現在台灣有兩個面向，一是，台灣執政黨對於一個中國的“逃避、反對與否定”；二是，台灣對於作為中國人的歷史文化和價值的自我掏空。與此同時，這種挑戰也表現為美西方不遺餘力掏空一個中國原則，以此挑戰中國可以忍耐的底線。



“在這種嚴峻形勢下，和平統一是否還有機會和希望？”楊開煌表示，應對上述挑戰的最好方式是大陸繼續崛起、實現偉大復興，這也是大陸正在做的事情。此外，大陸也在金磚、上合、南南合作等方面構建了新的價值理念，比如，人類命運共同體理念；和平價值鏈；等等。



楊開煌重點提到，大陸正在不斷重塑和平。在過去的西方哲學中，從來都是以實力建構和平；而大陸正在努力做的是，用合作、發展、人類命運共同體等建構和平。我們可以看到和平統一戰略的光明前景，和平統一也是整個民族綿長發展的根本保證。只要在國際上一中原則不被推翻，和平統一就必然可以完成。

