以色列報復“靴子”落地　伊朗如何接招？

中評社北京10月26日電／以色列軍方26日說，以軍對伊朗軍事目標實施一系列精準打擊。伊朗軍方晚些時候說，以軍行動對伊朗造成的“損失有限”。



伊朗10月1日對以色列發動大規模導彈襲擊後，以方一直聲稱要實施報復。分析人士表示，以色列近期與美國就報復方式、規模等不斷展開協調，因此“靴子”直到近一個月後才落地。以方此次襲擊相對克制，主要是為了避免刺激伊朗後續展開更為激烈的報復。由於伊朗也不希望與以色列爆發全面戰爭，預計局勢大幅升級的可能性較小。



報復“靴子”終於落地



以色列國防軍26日凌晨發表聲明稱對伊朗軍事目標實施精確打擊。據《以色列時報》報導，以色列出動包括戰鬥機、加油機和偵察機在內的數十架軍機，執行此次代號為“懺悔日”的軍事行動，打擊分為多輪，持續數小時。



伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社26日援引伊朗防空部隊的聲明說，以色列當天襲擊了德黑蘭、胡齊斯坦和伊拉姆省的部分軍事基地，伊方防空系統成功“攔截”以色列的“侵略”行動，以色列打擊行動造成的“損失有限”。



對於此次襲擊，美國白宮國家安全委員會發言人在聲明中稱，以色列對伊朗軍事設施進行打擊是“自衞”，是對伊朗10月1日用彈道導彈襲擊以色列的回應。



以色列此前曾多次表示將針對伊朗本月1日的打擊行動實施報復，但遲遲未動手，26日的襲擊讓“靴子”終於落地。分析人士指出，以軍在實施打擊的同時發表聲明高調宣佈消息，是想表明其“言出必行”，並借此威懾包括伊朗在內的地區反以勢力。



另據敘利亞國家通訊社報導，以色列26日對敘中部和南部的多處軍事基地進行空襲。分析人士認為，這可能也是以色列對伊朗的報復行動之一。在以色列看來，敘利亞是所謂伊朗主導的地區抗以聯盟“抵抗之弧”的一員。

