以伊報復打擊會否“點到為止”？

中評社北京10月26日電／以色列軍方26日說，以軍對伊朗軍事目標實施一系列精準打擊，目標包括伊朗導彈製造設施和地對空導彈陣列等軍事設施。伊朗軍方同日發佈公告說，以軍行動造成的“損失有限”。此次打擊力度如何？以色列為何選擇此時動手？會否引發循環報復？



打擊力度如何



新華社報導，這是近年來以色列首次公開承認在伊朗境內實施軍事行動。以方對外聲明中，反覆強調兩個詞“精準”和“有針對性”。以軍出動包括戰鬥機、加油機和偵察機在內的數十架軍機，奔襲約1600公里，打擊導彈製造設施和地對空導彈陣列等約20個伊朗軍事目標，並宣稱“任務已經完成”，“現在，以色列在伊朗擁有更廣泛的空中行動自由”。



伊朗方面表示，以色列當天襲擊了德黑蘭、胡齊斯坦和伊拉姆省的部分軍事基地，伊軍“集成防空系統”成功“攔截”以色列的“侵略”行動，以色列打擊行動造成的“損失有限”。伊朗軍方還表示，兩名士兵在以色列襲擊中喪生。不過，伊朗石油設施等未受到攻擊。

伊朗第一副總統穆罕默德·禮薩·阿雷夫在社交媒體上發文說：“伊朗的力量讓敵人啞口無言、備受羞辱。”伊朗塔斯尼姆通訊社援引消息人士的話報導，初步估計表明，以色列此次行動是“軟弱”的。



襲擊後，德黑蘭市內局勢正常。伊朗的周末是周四和周五，周六（26日）是伊朗的工作日，伊朗媒體援引警方等消息源報導，伊朗全國交通幹線以及市區和郊區的道路通行沒有出現任何問題，汽油供應和分配如常，“加油站度過了一個平靜的夜晚”。

