中評關注：兩岸專家籲積極應對文化台獨挑戰

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月28日電（記者 海涵）在10月26日舉行的第七屆“國家統一與民族復興”研討會上，來自兩岸的部分學者在發言中談及兩岸文化交流與中華民族共同體意識。他們普遍認為，兩岸同屬中華民族，文化一脈相承。要高度重視民進黨當局推動“文化台獨”帶來的挑戰，堅決有力反對“文化台獨”，在持續務實的交流中鑄牢中華民族共同體意識。



中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周表示，對於“文化台獨”蔓延，我們要高度重視。但對於中華文化在台灣的傳承我們又要充滿自信。當前，遏制“文化台獨”，創新傳承中華文化具有新的機遇和充足的條件。一方面，中華文化具有強大的韌性和生命力；另一方面，中華文化正在逐步走向復興。面對新的時代和新的機遇，兩岸同胞應該認清新形勢，抓住新機遇，加強文化的交流合作，深化兩岸文化的融合發展，共同開創中華民族現代文明，為中華民族偉大復興做出貢獻。一是大力推進各領域各層次文化交流合作；二是落實落細文化領域的同等待遇政策；三是大力推進台胞參與中華文化傳承、發展和創新進程；四是努力塑造兩岸共同價值觀體系。



“無論從文化、血統或歷史淵源，台灣都與大陸有密不可分的關係，兩岸人民同屬中華民族，同根同源，同文同種，自然是不可否認也無法篡改的事實。”台灣“一帶一路”經促進協會理事長汪誕平表示，從文化來看，至今台灣與大陸“書同文”“語同音”，台灣的宗教信仰將近70%屬於佛、道、傳統民俗、一貫道；超過12000多個宮廟膜拜的神佛，其祖廟絕大多數位在大陸；台灣的傳統戲曲、繪畫、雕塑更幾乎都源自大陸。這顯然意味著台灣的文化，同樣是中華文化的一脈相傳。汪誕平指出，不可諱言，當前想要鑄牢中華民族共同體，特別是在意識民進黨當局執政時，確實面臨不少挑戰。現階段大力推動交流交往交融，不僅是改善兩岸關係的必要手段，也是鑄牢中華民族共同體意識的不二法門。

