﻿美國麥當勞大腸杆菌污染　中招增至75人

美國麥當勞“足三両”牛肉漢堡出現大腸杆菌污染，13州75人受影響。圖源：路透社 中評社北京10月27日電／據大公報報導，綜合美聯社、路透社報導：美國食品和藥物管理局（FDA）25日表示，麥當勞“足三両”牛肉堡含有大腸杆菌所引發的疫情持續擴大，全美13州通報至少有75宗病例，22人住院，主要在美國西部地區。漢堡裡使用的洋葱被認為是污染源。



美國疾病管制和預防中心（CDC）表示，麥當勞漢堡的大腸杆菌疫情已造成22人住院，其中一名兒童和一名成人出現溶血性尿毒症候群，這是一種損害腎臟血管的嚴重疾病。此外，科羅拉多州還有1名年長患者死亡。FDA表示，目前尚未查明導致疫情爆發的確切來源，但漢堡中使用的未煮熟的洋葱片“可能是污染源”。



麥當勞已證實，涉事餐廳所使用的洋葱，來自供應商加州泰勒農場位於科羅拉多斯普林斯的工廠，已無限期停止從該工廠採購洋葱。該工廠的洋葱已被分發到科羅拉多州、堪薩斯州、懷俄明州和該地區其他州部分地區的約900家餐廳。麥當勞和泰勒農場表示，已主動召回這些洋葱。在13個出現病例的州，麥當勞餐廳已暫時停售“足三両”，但仍維持其他牛肉漢堡供應。



美國多間連鎖快餐店，包括漢堡王、肯德基及必勝客等，暫停供應含新鮮洋葱食品。美國農業部日前表示，儘管洋葱可能是污染源，但相關機構正在檢測漢堡牛肉餅中的大腸杆菌含量。



此外，科羅拉多州和內布拉斯加州的兩名患者已經委派律師提起訴訟，索償5萬美元。受大腸杆菌污染風波影響，麥當勞股價26日收盤下跌約3%。