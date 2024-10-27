﻿平價拉面狂加價　日民眾飽受通脹之苦

日本近期通脹不斷攀升，被視為平價食物的拉面也不斷加價。圖源：路透社 中評社北京10月27日電／據大公報報導，綜合路透社、共同社報導：日本周日舉行眾議院選舉，生活成本上漲已成選民最關心問題。日本總務省25日公布的10月東京都23區消費者物價指數顯示，米價比上年同期上漲62.3%，創1971年以來歷史最大漲幅，消費者物價整體指數也持續上漲。



日本央行承諾保持超低利率，導致通脹不斷升高，日圓大幅貶值，進口食品、燃料和其他必需品變得更加昂貴。日本總務省表示，東京10月份的食品價格上漲了3.8%，電力成本和天然氣價格分別上漲了4.0%和1.8%。但政府數據顯示，日本8月份實際工資同比下降0.6%，物價上漲速度超過工資增長速度，導致企業和消費者叫苦連天。首相石破茂此前承諾，在眾議院選舉後，將採取經濟措施來緩解物價上漲對家庭的負面影響。包括自民黨在內的大多數政黨也表示，將努力敦促私營企業提高員工工資。



傳統上，日本拉面平價又好吃，但由於食材嚴重依賴進口，如今已不再是便宜的食物。日本東京一家拉面店店主表示，自一年半前開店以來，拉面售價已經提高了3次，但仍在為不斷上漲的成本苦苦掙扎。該店最暢銷的“特製拉面”價格上漲了47%，達到1250日圓（約64港元）。店主日景大聖表示，他目前忙於餐廳工作而無法投票，但希望獲勝者能夠考慮引入補貼來抵銷不斷上漲的成本。根據信貸研究公司Teikoku Databank的數據，今年前7個月，有49家負債至少1000萬日圓（約51萬港元）的拉面店申請破產，有望超過2020年的54家破產紀錄。