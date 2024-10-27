﻿少訊同樂日2500人參與　營火會好熱鬧

中評社北京10月27日電／據大公報消息，為慶祝國慶75周年及警隊180周年，八鄉少訊中心昨日舉辦為期兩日的“營聚.八鄉”公眾同樂日。今次同樂日首次設立露營區並舉行營火晚會，吸引逾2500名市民一家大細參加，促進警隊與市民之間的交流，加深公眾對八鄉少訊中心的認識，為本地青少年教育及公共關係奠定基礎。



品嘗手打檸檬茶及港式小食



參加者可以挑戰全港最長、最高的高空飛索，從高空俯瞰八鄉的景色，亦可參加迷你障礙賽挑戰體能、在鐳射靶場體驗射擊遊戲與情境判斷，玩家也可共同合作完成“解密型警”密室遊戲，享受團隊合作通關的樂趣並建立友誼。



小朋友也可在專業指導下體驗騎馬的樂趣，在騎上“防騙視伏‘馬’”時欣賞八鄉自然美景，不少小朋友與白馬合照留念。市民也可與環保署帶同的智能機械犬及機械車互動，也可以在露營區品嘗手打鴨屎香檸檬茶，以及港式特色小食、魚蛋、燒賣及砵仔糕等，場內也設有“畫美麗香港”為慶祝少年警訊成立50周年所製作的壁畫。



壓軸登場的營火晚會由警務處處長蕭澤頤點燃象徵團結、熱鬧與歡樂的營火，之後舞者帶領大家在強勁音樂的星空下學習舞步，分享歡笑與活力，載歌載舞，打成一片。部分積極參與的市民更獲限量版營燈作紀念品帶回家。