﻿日眾議院今選舉　自民黨選情堪憂

左上图：日本周日举行众议院大选，警方出动大批人员布防。图源：法新社；右上图：日本首相石破茂26日在东京街头拉票。图源：路透社；右下图：立宪民主黨黨魁野田佳彦26日在东京涩谷拉票。图源：法新社；左下图：日本民众经过众议院选举海报。图源：美联社 中評社北京10月27日電／據大公報報導，日本第50屆眾議院選舉10月27日登場，逾1300名候選人爭奪眾議院465個席位。多家日媒最新民調顯示，自民黨選情堪憂，自民黨和公明黨組成執政聯盟，可能面臨15年來首次無法獲得過半議席的情況。屆時首相石破茂或面臨黨內逼宮下台，組建新的聯合政府，預料也將導致政壇大洗牌，政治上產生不確定性。日本政壇亂象讓許多選民感到失望，預計這次選舉投票率將繼續低迷。



日本多家媒體民調顯示，自民黨和公民黨組成的執政聯盟可能在眾議院選舉中，無法保住多數席位。目前自民黨擁有247席，公民黨擁有32席，總計279席。《朝日新聞》最新民調顯示，自民黨很可能失去約50個席位，而公民黨可能掌握不超過30席，總數低於過半數的233席。最大的在野黨立憲民主黨的議席，則可能大幅增至140席左右。



這將是自民黨自2009年以來面臨的最糟糕選舉結果，也意味著該黨必須與公明黨以外的其他在野黨派，商討籌組聯合政府。這將為政治上帶來不確定性，大選後日本政壇將出現紛爭。有分析認為，自民黨可以讓因黑金醜聞被趕出自民黨的議員復職，另一個選擇是引入第三個合作夥伴，例如擁有44個議席的第四大黨日本維新會。



資助涉“黑金”候選人惹眾怒



本屆大選的主要議題是經濟。普通民眾近年飽受物價上升之苦，再加上自民黨深陷黑金貪腐醜聞，使得執政聯盟選情岌岌可危。石破茂新內閣上任後支持率僅為28.0%，創自2000年以來新低。NHK在20日公布的最新民調，石破茂內閣的支持率，在最近一周從44%降至41%。專家表示，公眾對自民黨的憤怒並沒有平息。



石破茂此前承諾，處罰涉“黑金”醜聞的候選人，禁止他們代表自民黨參選，但允許他們在自己的選區獨立參選。日媒近日爆料，自民黨向這些成員的地區辦事處各提供了2000萬日圓的競選資金，引發選民對自民黨更多不滿。一位69歲選民表示，自民黨的黑金醜聞正是他遲遲未做投票決定的重要因素，他還表示，“自民黨執政時間太長了，我看到了他們的自大，所以我的一部分想法是懲罰他們”。



石破茂此前立下“勝負線”，即執政聯盟拿下“過半席次”，若未能達標，石破茂可能面臨黨內右翼勢力的逼宮。據一位自民黨成員稱，自民黨內達成共識，“如果執政聯盟失去多數，首相將不太可能繼續留任”。