歷年逾840港學子　走遍大江南北50路線

中評社北京10月27日電／據大公報消息，今年是“範長江行動”創辦的第十一周年，共有來自14所香港高校和中學，4所內地高校和2所境外高校的140餘位香港大學生與中學生，兵分六路赴中原、福建（分為南線和北線）、甘肅、江西、內蒙古和山東實習採訪，邊走邊寫，感受內地的發展變化，培養家國情懷和正確的新聞觀。



十一年來，“範長江行動”組織了840餘名香港大專院校傳媒學子深入內地及海外，行走50條各具特色的路線，參訪了全國多個城市，走訪了多個“一帶一路”沿線國家。



至今，學生們所撰寫並發表在《大公報》上的報紙版面已達491版，新聞報導逾2600餘篇，圖片超過3500幅，成績斐然。在分享會環節，來自六條路線的學子代表總結心得體會，積極交流了他們在行程中的所見所感。



堅定從事傳媒行業的決心



來自香港大學的吳世怡表示，在採訪過程中偶遇外國人，用英語與他們交流，印象非常深刻。香港城市大學的周汀柔則表示，參與此次活動讓她更加堅定從事傳媒行業的決心。



參與“福建行”的黃彥彰坦言，“範長江行動”的旅程讓他深刻體會到，作為香港青年，自己被祖國以開放的姿態熱情擁抱，未來充滿無限可能。回顧一路的收穫，同學們紛紛表達了對這次“範長江行動”的感激之情。