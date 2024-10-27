親身感受國家發展　以夢為馬不負韶華

中評社北京10月27日電／據大公報消息，2024“範長江行動”總結分享會暨頒獎典禮昨日在香港樹仁大學顧鐵華費肇芬伉儷廣場舉行。今年是“範長江行動”創辦11周年，140多位香港的大學生與中學生，兵分六路跨越祖國大江南北，體驗民情風俗，瞭解國家發展，立志為國家多作貢獻。



學生在行走中感悟，在實踐中成長。學生代表吳世怡分享，通過參加“範長江行動”感受到中華文化的底蘊，品嘗到各地的美食，深入瞭解到國家科技、醫藥等不同產業的發展；讀萬卷書也要行萬里路，要勤奮學習，以夢為馬，不負韶華。＼大公報記者 唐雪婷（文） 何嘉駿（圖）



大公報副總編輯韓紀文在典禮上致辭表示，該活動為香港學子提供深入瞭解內地的機會，讓他們親身體驗和記錄國家的發展。他希望通過此次活動，學生們能夠“以筆為劍，以鏡為眼，記錄時代風雲，捕捉社會變遷”，以生動的報導和圖片展示了內地的發展成就，加深了香港與內地之間的情感聯繫。



連接港澳青年心靈的橋梁



內蒙古自治區黨委宣傳部副部長袁永指出，該活動不僅是一次成功的文化交流活動，更是連接港澳青年心靈的橋梁。通過“範長江行動”，300多名香港學子親身體驗了內蒙古的自然風光和文化魅力，深入瞭解了當地的發展成就，為兩地青年的交流與合作奠定了基礎。



香港樹仁大學首席副校長孫天倫表示，“範長江行動”為學生們提供了寶貴的實踐機會，使他們能夠親身體驗中國的發展及豐富的人文歷史，拓寬個人視野。她提到，此次活動是香港樹仁大學首次借出顧鐵華費肇芬伉儷廣場予校外人士使用，讓社會各界共同見證學生們的實踐學習成果，傾聽青年的聲音，具有特別的意義。



銘記範長江精神 為社會多作貢獻

