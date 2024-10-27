完成隔離檢疫　安安可可探新家

中評社北京10月27日電／據大公報消息，中央贈送香港的一對大熊貓安安、可可，在海洋公園已經完成30天的隔離檢疫，最快下個月就可以和大家見面啦！海洋公園昨日在社交媒體發放安安、可可的最新視頻，是牠們首次離開房間，踏足外場區域享受“自由行”，探索園方為牠們布置的新家。



同樣是五歲的安安、可可已是成年大熊貓，所以牠們在海洋公園內雖然都是入住四川奇珍館，但各有獨立空間。首次步出外場，性格較隨性與好奇的安安，在自己的空間內四處漫步，四處嗅聞，熟習每個角落，其間不忘行近在附近看顧的“奶爸”照顧員，與“奶爸”作伴。喜歡享受Me Time的可可，就在自己的空間內逐一嘗試攀爬設施，找出最佳位置享受自我空間。



最快12月中與市民見面



大熊貓粉絲們紛紛在視頻下面留言，期待可以盡快見到一對大熊貓。多位粉絲關注場地設施，希望安安、可可有更大的活動空間，場內提供多些讓牠們攀高的設施，希望“畀樹同大秋千，或者大滑梯佢哋玩吖”。



海洋公園表示，安安和可可經詳細體檢後，確定身體健康狀況良好，符合漁農自然護理署標準，需再過多最少30天的適應期，才會準備好與公眾見面。海洋公園主席龐建貽早前表示，預計安安、可可最快於12月中與公眾見面。



有獎“命名比賽”今晚截止



鄭晴提提你，文化體育局聯同海洋公園舉辦的“大熊貓命名比賽”，將於今日（27日）晚上23：59：59截止參賽，大家萬勿錯過難得機會，為香港這對可愛的新成員命名，同時贏取豐富獎品。而“大熊貓繪畫比賽”將於11月8日截止，大家可參考海洋公園社交媒體上兩只大熊貓的照片及生活片段，發揮創意，以畫作展現牠們可愛一面。