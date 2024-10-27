“1＋”機制擴展　鼓勵更多企業研發新藥

中評社北京10月27日電／據大公報消息，“1＋”新藥審批機制將於下月1日起擴展至涵蓋所有新藥，醫務衛生局局長盧寵茂昨日在電台節目表示，期望“1＋”機制幫助減低藥物的價錢，也可鼓勵更多生物醫藥企業在香港進行藥物研發，成為巨大的新質生產力。



“1＋”審批機制於去年11月推出時，只限於一些嚴重疾病，例如癌症或罕見病，有關新藥在符合本地臨床數據支持等要求，並經本地專家認可新藥的適用範圍後，加上提交一個（而非過往要求的兩個）參考藥物監管機構的註冊許可，便可以在香港申請註冊。



藥物價格可望降低



盧寵茂說，隨著“1＋”機制由下月起擴展至包括所有新藥，一些含有新化學成分的藥物，就算不是治療重症或罕見病，例如糖尿病，若有新藥的治療效果具有優勢並含有新成分，新機制下都可通過“1＋”審批在香港註冊。新的“1＋”機制亦納入細胞治療以至基因治療等先進療法。



他表示，希望通過“1＋”機制鼓勵更多新藥、最先進的療法在香港得到應用，讓病人有更多選擇，提升治療效果，亦能令藥物價錢降低；希望鼓勵更多生物醫藥企業在香港做藥物研發。



盧寵茂強調，“1＋”機制對香港生物醫藥創新科技是重要的制度創新改革，應盡快完善。他強調，有關部門將確保質量安全和療效，確保沒有任何安全隱患。“1＋”機制推出一年來，已審批五種新藥，特別是治療癌症藥物，其中一種癌症標靶藥已納入醫管局藥物名册，讓病人受惠。他稱獲批的藥物越多越好，但仍會確保安全和質量，有關部門將根據需要按部就班處理，不會一味求快。