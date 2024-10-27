﻿啟德體育園測試賽　港鐵按需要或加班次

中評社北京10月27日電／據大公報消息，預計將於明年第一季啟用的啟德體育園，三大場館之一的青年運動場將於今日下午舉行首場測試賽，舉辦乙組足球聯賽西貢對黃大仙，預計1000人入場觀賽。運輸及物流局局長林世雄昨日發表網志表示，全力配合啟德體育園演練，加大安全系數，就不同突發事件制訂預案。警務處東九龍總區行動部前日舉行首個有關啟德體育園的跨部門桌上演練，加強在大型活動期間即時應對緊急情況的協作和應變能力。



呼籲使用宋皇台站D出口



啟德體育園各主要設施的主體結構已大致完成，現正進行屋宇設備的安裝及系統測試等工作。其中，可容納5000名觀眾的啟德青年運動場，今日下午4時半舉行一場本地足球乙組聯賽，預計有1000名觀眾入場。園方表示，由於賽事場地以外的其他體育園區範圍，以及一些通道和道路正在進行工程，呼籲觀眾盡量乘搭港鐵在宋皇台站下車，利用D出口往來啟德青年運動場。啟德體育園於活動當日將不設泊車位或上落客位，最近的士上落客區設於園區以外，市民應避免駕駛車輛前往啟德體育園。



林世雄表示，預計不少觀眾會使用屯馬線啟德站和宋皇台站往來啟德體育園，部分觀眾可能選擇乘搭觀塘線。港鐵公司會按需要及實際情況，安排在體育園散場時加密屯馬線及觀塘線班次，以及安排“專班專列”接載觀眾，以應付需求。



林世雄稱，鄰近體育園區的太子道東及承啟道，有多條途經的巴士路線往返港島、九龍及新界各區。當有大型活動舉辦時，巴士公司會開辦特別巴士線，應對額外交通需求。大型活動進行前後，運輸署緊急事故交通協調中心會全力監察交通及運輸情況，與其他部門和公共交通營辦商作應對，並適時向公眾發放有關交通及運輸情況最新訊息。



他稱參與大型活動的人士或較多為遊客，一般不熟悉現場及附近環境，所以要加大安全系數，就不同突發事件制訂預案。局方會全力配合今日的測試賽，務求在日後體育園啟用後，在交通運輸上，讓來港參與盛事的旅客體驗到好客之道，本地市民感受到高效服務。

