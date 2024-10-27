李家超：繼續協調各方推動愛國主義教育

中評社北京10月27日電／據大公報消息，行政長官李家超昨日在一項公開活動上作視像致辭，他表示，認識中國歷史，有助我們更深刻瞭解國家奮鬥自強的故事。“愛國主義教育工作小組”將繼續積極協調各部門機構推動愛國主義教育，在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承家國情懷，讓愛國主義精神扎根社會，深植民心。＼大公報記者 李清



第七屆“紫荊杯”全港中小學生“慶祝中華人民共和國成立75周年”知識競賽頒獎典禮昨日舉行，李家超在致辭時指出，二十屆三中全會就進一步深化改革、推進中國式現代化作出決定，當中提到要創新愛國主義教育，構建中華傳統美德傳承體系。今年是中華人民共和國成立75周年。回顧過去四分之三個世紀，中華民族實現從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，國力不斷提升。國家在經濟商貿、航天科技、綠色能源、基礎建設等多個領域高速發展，取得領先地位。



讓愛國主義精神扎根社會



李家超表示：“這些得來不易的成就，是一代又一代的人民為國家的前途團結奮鬥的成果。年輕一代通過瞭解國家砥礪奮進、取得輝煌成就的歷史，能鞏固他們對國家的歸屬感和自豪感。”



李家超在上周以“齊改革同發展 惠民生建未來”為主題的施政報告，提出教育局將推展“心系家國3.0”跨校、跨界別活動，繼續強化中小學的中國歷史和國家地理教育，並增加愛國歷史元素。他表示，“愛國主義教育工作小組”將繼續積極協調政府部門和非政府機構推動愛國主義教育，在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承家國情懷，讓愛國主義精神扎根社會，深植民心。



李家超強調，希望年輕一代能積極裝備自己，培養國家觀念，為建設美好香港、實現民族復興積極貢獻力量。