﻿特首：大力推動STEAM教育

中評社北京10月27日電／據大公報消息，國家航天事業屢創高峰，特區行政長官李家超昨日在“善德關愛科研青年發展計劃─北京、西安航天科技考察團研習成果匯報暨頒獎典禮”中視像致辭時表示，新一代是推動國家未來航天和創新科技事業發展的希望，他在新一份施政報告中提出大力推動中小學STEAM教育，包括成立數字教育策略發展督導委員會，並更新初中科學科課程，支援教師使用人工智能教學，積極裝備學生迎接科技發展所帶來的機遇與挑戰，為國家和香港培育更多創科人才。



120名香港中學生於今年暑假參與了是次考察團，其間分別在北京和西安參觀了中國科學院國家天文台興隆觀測基地、中國科學院空天資訊創新研究院、中國科學院國家授時中心、航天動力技術研究院（四院）等國家級航天科技機構，瞭解認識國家在探索航天科技方面取得的成就。



在昨日的成果匯報上，同學們以文字及短片分享考察團故事，競逐研習成果匯報及短片創作比賽三甲獎項，及以投票方式選出“最受歡迎短片”。中央政府駐港聯絡辦秘書長王鬆苗、新界工作部副部長李功勛，特區政府政制及內地事務局副局長胡健民等擔任活動的主禮嘉賓及頒獎。



李家超為活動視像致辭時表示，透過到訪多個國家級航天科研機構，及與專家學者交流，同學們不僅增進了科學和科技知識，更可親身體會到國家在航天工程及創科領域的卓越成就，相信活動可讓大家對航天科研探索精神有更深刻的體會，亦對國家航天科技的發展有進一步理解和反思。



李家超說，新中國成立75周年以來，國家航天事業發展碩果纍纍，屢創高峰，是一代又一代科研和創科人員團結奮進的成果，而年輕新一代就是推動國家未來航天和創新科技事業發展的希望。特區政府持續加強對香港青年學生的科創培育，李家超期望同學能自強不息、勇於追求理想，將來為國家、香港的科研和創科事業貢獻力量。