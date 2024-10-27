﻿創新科技嘉年華開幕　展現本地發明成果

中評社北京10月27日電／據大公報消息，創新科技署主辦的“創新科技嘉年華2024”昨日（26日）至11月3日在香港科學園舉行。活動以“科技引路 創新啟航”為主題，展出多項本地創新發明和科研成果，並提升市民對創科的認識。



陳茂波：必須提升社會科普基礎



財政司司長陳茂波主持活動開幕典禮時表示，過去數年，特區政府致力完善香港的創科生態圈，例如設立100億元“創科產業引導基金”，加強引導市場資金投資策略性新興和未來產業；另外，在InnoHK研發平台下成立一所新的研究中心，研究航天相關領域。除此之外，會成立工作組制訂發展低空經濟相關策略，無人機除可用作娛樂表演外，更可協助救援、測量、送貨、載客等工作。因此，創科並不是遙不可及，而是與日常生活息息相關，並可帶來實質效益。



陳茂波表示，要讓本地創科蓬勃發展，必須提升整個社會的科普基礎，創新科技嘉年華正是推廣全民科普的好機會，特別是初創企業實現夢想的平台。他深信，透過嘉年華各項富趣味的活動，可啟發市民對創科的興趣，有助培育更多人才投身創科領域，貢獻香港和祖國。



出席同一活動的創新科技及工業局局長孫東致辭時表示，嘉年華讓市民認識及熟悉科技，衹有在濃厚的創新氛圍下，我們才更有條件培育更多優秀的創科人才，壯大創科生態圈。近年來，香港的科研團隊在國際間榮獲不少重要的科技獎項，充分證明香港的創科成就獲得世界肯定。



孫東：港科研成就獲外界肯定



嘉年華獲得逾75個合作夥伴支持，包括本地大學、研發中心及平台、政府部門等，於科學園設置攤位，展出科研成果和互動遊戲，亦會舉辦約150場涵蓋不同主題的創科工作坊和網上講座，讓公眾瞭解創科對日常生活的重要性。