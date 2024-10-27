推動港澳融入國家創新體系

中評社北京10月27日電／據大公報消息，南方先進光源以服務粵港澳大灣區的產業發展作為重要的定位之一，在服務基礎研究和應用研究的同時，亦會更加注重和大灣區的先進產業結合，未來有望為大灣區的產業創新和升級做出重要的貢獻，像一盞明燈“照亮”大灣區科創路。昨日會議上，王生介紹了港澳與內地關於就建設南方先進光源的合作進程。



在2017年8月，廣東省委、省政府提出在中國散裂中子原周邊建設先進同步輻射光源的構想，助力粵港澳大灣區建設；並於2018年12月召開港澳科學家南方光源研討會，一大批開展同步輻射應用且在國際學術界享負盛譽的國際化科研團隊，表現了對南方先進光源的強烈需求，並深度參與了裝置的各項前期工作，積極推動立項建設。



緊接著在2019年3月，成立了南方先進光源指導委員會，成員主要由內地南方地區，特別是粵港澳大灣區的專家和資深用戶組成，其中包含7名香港地區的知名專家；並在疫情後，於2023年11月至2024年3月，在11個主要領域成立工作組，先後召開10次研討會，進行廣泛的需求分析，來自港澳的科學家代表積極參與其中。到了2024年5月，南方先進光源指導委員會首次在港澳地區召開研討會，推進粵港澳地區高校深度參與南方先進光源立項建設。



直至今日，南方先進光源指導委員會與八所港澳高水平大學，以及粵港澳大灣區院士聯盟、京港學術交流中心分別簽署合作協議，探討粵港澳共建共享模式，共同推進南方先進光源立項建設。南方先進光源的布局將極大促進粵港澳科技合作，加快開放互通、布局合理的區域創新體系建設，推動香港、澳門融入國家創新體系，並且發揮更重要貢獻。