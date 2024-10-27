訪“金磚”概念首創者吉姆·奧尼爾

位於中國上海浦東新區世博園區的金磚國家新開發銀行總部大樓（2022年6月17日攝，無人機照片）。圖源：新華社 中評社北京10月27日電／據新華社報導，金磚國家領導人第十六次會晤22日至24日在俄羅斯喀山舉行。國際社會普遍期待金磚國家為促進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化作出“金磚貢獻”。知名經濟學家、“金磚”概念首創者吉姆·奧尼爾日前在倫敦接受新華社記者專訪時表示，回歸經濟全球化符合全球發展邏輯，期待各國通過多邊合作真正支撐全球化。



“世界各國希望開展更多合作。”奧尼爾告訴記者，經濟全球化回歸世界經濟的主流，符合各國期待、也符合全球發展的邏輯。多邊合作應為經濟全球化提供更多支撐，這也是他個人的期待。



奧尼爾曾擔任高盛首席經濟學家和高盛資產管理公司主席、英國財政部商務大臣。2001年，他最先提出“金磚”概念，並預測金磚國家占全球經濟比重將大幅上升。如今金磚合作機制已成為當今世界最重要的新興市場國家和發展中國家團結合作平台，是推動實現平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化的支柱力量。



奧尼爾表示，中國的發展意義重大。中國向外國直接投資敞開大門，努力提升生產效率，發展強大的製造業。“我認為這些做得很好！”



談及當前西方一些人主張“去全球化”，奧尼爾表示，這種做法非常“膚淺”，給貿易設置壁壘只會導致全球貿易下滑，引發嚴重經濟問題，甚至觸發大範圍的經濟蕭條。



他說，當前部分發達國家因為施政不當造成貧富差距擴大，特別是中低收入階層多年來財富沒有增長。解決這些問題的方法在於政府採取合理稅收制度、創造新工作崗位，而不是動輒“脫鈎斷鏈”，在其他國家身上找借口。



