中國與文萊加強雜交水稻農業科技合作

10月26日，文萊初級資源與旅遊部常任秘書圖蒂亞蒂在斯里巴加灣市出席中國與文萊雜交水稻高級專家顧問項目啟動儀式。圖源：新華社 中評社北京10月27日電／據新華社報導，中國與文萊雜交水稻高級專家顧問項目啟動儀式26日在文萊首都斯里巴加灣市舉行。中國專家團隊將通過技術授課和交流等系列活動，與文萊進一步加強雜交水稻農業科技合作。



項目啟動後，來自袁隆平農業高科技股份有限公司、湖南雜交水稻研究中心、湖南農業大學等單位的中國專家們，將圍繞雜交水稻選育栽培、病蟲害防治、土壤改良、水稻施肥與文萊開展深入細致的授課培訓和技術交流。



文萊初級資源與旅遊部常任秘書圖蒂亞蒂表示，中國專家的知識和經驗對於文萊提升雜交水稻方面的發展水平無比珍貴，文萊政府農業部門的官員、高等研究機構代表和實踐經驗豐富的農業人士將參加本次培訓和交流。



中國駐文萊大使肖建國致辭說，近年來中國與文萊農業合作取得積極進展，中方積極對接文方需求，高產雜交水稻種子在文萊試種取得初步成功。通過本項目，中方專家將繼續傳遞兩國水稻合作接力棒，相信將為促進文萊水稻產業發展、保障糧食安全貢獻更多力量，推動中文農業合作再上新台階。



文萊地處世界第三大島加裡曼丹島北部。據介紹，由於糧食長期高度依賴進口，提升農業科技水平和糧食自給率成為文萊的重要發展目標。