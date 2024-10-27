甘肅用好大數據平台動態監管資金

中評社北京10月27日電／據中央紀委國家監委網消息，惠民惠農財政補貼發放涉及管理層級多、部門環節多，事關人民群眾切身利益。今年4月以來，甘肅省紀委監委聯合省財政廳等部門開展惠民惠農財政補貼資金問題專項整治，緊盯政策落實、資金審批分配發放等環節，從嚴從快查處侵害群眾利益問題，做實查辦案件“後半篇文章”，確保管好用好、精準發放惠民惠農財政補貼資金。



為推進整治工作順利開展，甘肅省紀委監委推動建立省市縣三級紀委監委牽頭抓總、職能部門組織實施、市縣具體落實、條塊結合、上下聯動的工作機制，並組建工作專班，由省紀委監委分管領導掛帥、集中整治工作領導小組辦公室綜合協調、對口監督檢查室牽頭、駐省財政廳紀檢監察組參加，凝聚監督合力，強力組織實施。各市縣區結合當地實際整合監督資源，著力推進專項整治。



隴南市紀委監委深化片區協作機制，將全市9個縣區199個鄉鎮（街道）劃分為39個片區，組織交叉檢查和聯合檢查。“此次片區協作交叉監督檢查共發現問題689個、問題線索132件，嚴查了黨員幹部截留挪用幫扶資金，將‘一卡通’代管代取、借用扣留等典型案件。”該市紀委監委有關負責同志介紹。蘭州新區紀工委監工委探索建立“室組鎮”聯動監督辦案工作機制，積極統籌片區辦案力量，實現重要事項監督、重點案件查辦等方面統籌聯動、貫通融合，通過聯動監督辦案快速突破了馮某某長期套取虛報糧食直補、退耕還林補助等國家惠農資金1萬餘元的典型問題。截至目前，甘肅省各級紀檢監察機關共查處惠民惠農財政補貼問題729件、處理1151人。



面對惠民惠農補貼資金量大面寬、監管難度大的實際，甘肅省紀委監委創新監督模式，利用省鄉村振興監督信息平台，通過“互聯網＋大數據”，實現到人到戶資金全程動態監管。監督信息平台數據面向公眾開放，群眾可在平台查詢補貼資金發放明細、瞭解惠民惠農政策、進行投訴舉報，便於群眾監督。監管部門可以通過平台準確定位資金受益人，並關聯查找發放經辦人，快速準確發現問題線索，提升監管精準度和效率。

