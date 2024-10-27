台灣媒體人夢回童年嘆兩岸文化相通

中評社北京10月27日電／據中國台灣網消息，26日，以“尋美川藏線”為主題的第五季“掌上蜀show”兩岸新媒體體驗活動來到四川省阿壩藏族羌族自治州理縣，走進被譽為“羌族建築藝術活化石”的桃坪羌寨，感受古人充滿智慧的設計理念。



桃坪羌寨位於理縣東部，始建於公元前111年，距今已有2000多年的歷史。這裡有世界上保存最完整的羌族古建築群，以戶戶相連的房屋結構、四通八達的寨內巷道、神奇的地下水網而聞名於世，是世界上唯一現存的碉房合一且人丁興旺的建築群，被譽為“羌族建築藝術活化石”“神秘的東方古堡”。



跟隨講解員的腳步，採訪團一行走進古寨參觀。整個寨子依山而建、古朴幽靜，房屋緊密相連。



據講解員介紹，羌民在修建房屋時，都會在自己的外墻預留出孔，供鄰里親友搭建房屋，被稱為“互助墻”。桃坪羌寨現有98戶羌族人家，家家相連、戶戶相通，共用墻體，在有外敵入侵時，可以起到很好的防禦作用。



在講解員的帶領下，大家登上室內的木梯上樓參觀，沉浸式體驗羌寨精湛的建築藝術，感嘆古人超凡的智慧。



台灣《旺報》前副社長刁明芳對這裡贊不絕口，也再次感受到兩岸文化相通。她表示，古寨巷子的設計，很像台灣的九份，而民宅內部的小梯子也讓她有種熟悉感，“小時候家裡也是這樣，每天爬上爬下。”她表示，小時候家裡空間小，會通過“樓中樓”的設計利用空間，“這體現了中華民族克勤克儉的優良傳統”。



“羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。”望著錯落分布的羌寨建築群，刁明芳不由地吟起王之渙的《涼州詞》。她說，來到這兒，特別有詩中所描述的那個感覺。