中評關注：兩岸專家論中華民族共同家園建設

中國社會科學院台灣研究所研究員劉佳雁 中評社香港10月28日電/由閩江學院主辦的“閩江學院兩岸融合發展論壇——中華民族共同家園建設學術研討會”10月19日在福建省福州市舉行。在分組研討環節，與會專家圍繞中華民族共同家園建設的目標、路徑和實踐等議題進行深入研討交流。



中國社會科學院台灣研究所劉佳雁研究員指出，賴清德以“雙少數”贏得“大選”並於5月20日上台以來，頑固堅持“台獨”理念，遂行“新兩國論”，以“抗中保台”“反中保獨”與大陸進行全面對抗，兩岸關係對立緊張局面進一步加劇，不僅破壞了台海和平穩定，損害了台灣同胞的利益福祉，使得兩岸同胞堅定守護中華民族共同家園、推進中華民族共同家園建設面臨著重大挑戰。



劉佳雁認為，總體來看，兩岸關係未來面臨的主要挑戰是與賴清德當局對其所面臨的內外環境的判斷密切相關。首先，賴當局認為中美博弈常態化甚至走向攤牌的可能性很高，加上俄烏衝突的長期化和台灣位於第一島鏈的戰略位置，使台有機會爭取更多的國際支持；其次，兩岸關係好壞對島內經濟和社會穩定沒有損傷，尤其是賴認為兩岸關係好客觀上會影響其執政穩定性，不利於其推動“中華民國台獨化”；其三，這樣的政策選擇與賴的政治性格和個性有關。但從影響兩岸關係的諸多因素看，賴清德當局的兩岸政策施政在其對抗和鬥爭思維下，短期而言顯然會影響兩岸交流和人員往來，從而影響兩岸融合發展的深度和廣度，長期來看在缺少島內制衡下，將進一步強化島內民意對大陸的負面情緒，不僅不利於中華民族共同體建設，也會給實現國家完全統一增加更多的複雜性。

