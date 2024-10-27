中法童聲同台獻唱　架起友誼之橋

10月25日，法國巴黎寶麗聲童聲合唱團在“中法童聲合唱友誼之橋”音樂會上演唱。圖源：新華社 中評社北京10月27日電／據新華社報導，2024年海南省五指山市“中法童聲合唱友誼之橋”音樂會10月25日晚在海南省歌舞劇院舉行。巴黎寶麗聲童聲合唱團與五指山黎苗童聲合唱團同台演出，為觀眾帶來中法歌曲視聽盛宴。



演出當晚，巴黎寶麗聲童聲合唱團演唱了《如果我去中國》《眺望你的路途》等歌曲，五指山黎苗童聲合唱團演唱了《把五指山唱給法蘭西》《久久不見久久見》等曲目，巴黎寶麗聲童聲合唱團用一曲《月亮代表我的心》將現場氣氛推向高潮。合唱團成員用真摯的情感表達了對中法友誼的珍視與祝福。



今年5月，五指山黎苗童聲合唱團赴法國開展文化交流，在巴黎唱響歌曲《把五指山唱給法蘭西》，並與巴黎寶麗聲童聲合唱團同台獻唱，通過音樂架起了中法友誼的橋梁。時隔5個月，巴黎寶麗聲童聲合唱團受邀來到海南，中法兩個童聲合唱團在海南奏響“友誼合聲”。



今年是中法建交60周年，也是中法文化旅遊年。巴黎寶麗聲童聲合唱團指揮伊麗莎白表示，中法建交60周年是一個很好的契機，通過音樂，兩國孩子們結下了深厚的友誼，更加瞭解彼此國家的文化。



據瞭解，2024年海南省五指山市“中法童聲合唱友誼之橋”活動期間，中法兩個童聲合唱團還將在海南大學、五指山市毛納村舉辦兩場合唱演出，並參加“探索海南非遺之美，共繪友誼新篇章”研學交流活動。活動將持續至30日。