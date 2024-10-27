兩岸青年推介農牧產品，共繪美麗鄉村新圖景

中評社北京10月27日電／據中國台灣網消息，“一路走來，這裡的很多產品都是我在台灣沒有吃過、沒有見過的，讓我很大開眼界。在這一次參訪中有機會可以用腳丈量祖國大陸，讓我深刻感受到我好愛好愛我的國家，希望可以貢獻自己的力量，可以讓更多人吃到爐霍縣的優質、特色農產品，助力鄉村振興。”



來自台灣的劉樂妍是一名網紅博主，在品嘗到爐霍縣的特色農產品後便十分感慨“國家嚴選”，並主動提出要將這些優質產品推介到更廣闊的天地，“讓大家都有機會瞭解到這些優質的產品，這是我真正想要推薦的，也是我的初心”。



10月25日，以“尋美川藏線”為主題的第五季“掌上蜀show”兩岸新媒體體驗活動翻過折多山，走進有著3000多米海拔的爐霍縣。在這座寶藏縣城裡，兩岸青年在感慨高原美景多嬌的同時，同台同心齊力推介當地農牧產品，助力鄉村振興。



活動現場兩岸青年熱絡互動，用風趣的語言和熱情的表達為鏡頭前面的觀眾一一介紹了食用酪蛋白、牦牛肉幹、俄色飲品等爐霍縣優質特色的農牧產品。“食用酪蛋白產品主要應用於生物技術、奶茶配料、麥片等速溶飲料作為酪蛋白成分添加劑。”工作人員介紹說。



“我們平常經常喝奶茶咖啡，但是很少想到裡面的原料來自哪裡”，“酪蛋白很珍貴，有機會可以和台資企業合作”……在參觀完甘孜州牦牛產業集群爐霍產業園後，大家你一言我一語地討論著。



近年來，依托於甘孜州重點打造國家級牦牛特色產業集群，爐霍縣精心打造畜牧業精深加工企業。目前，該產業已全方位拉動上下產業鏈發展，並實現牦牛產品的出口成果。



而同樣讓兩岸青年感到聞所未聞的特色農產品還有雪域俄色茶。俄色茶產於爐霍縣霍爾章穀地區，是生長在海拔3000米至3800米之間的野生俄色樹的一年生嫩芽，經現代工藝加工精製而成的雪域天然綠色的藥、食兩用健康飲品。

