兩岸同胞考察花垣縣農業文化發展

中評社北京10月27日電／據中國台灣網消息，10月25日至26日，來自中華海峽兩岸民間團體交流促進協會、卓越台灣協進會等80名台灣同胞走進湘西土家族苗族自治州花垣縣，探索農業文化的傳承與創新，為兩岸農業高質量發展注入新活力。



儘管花垣與台灣相隔山海，但兩地人緣相親、文緣相承，尤其是台灣耳熟能詳的歌曲《你真美》，正是鄧麗君為邊城茶峒創作的，吸引了無數台灣同胞慕名而來，增強了兩岸文化的緊密聯繫。



湘西州委副書記、花垣縣委書記廖良輝在活動中熱情推介湘西的資源優勢，表示：“湘西有好山好水，發展農業具有豐富的資源和良好的平台。”他誠邀廣大台胞與台企在湘西投資，共同推動兩地融合發展，彰顯了兩岸經濟合作的廣闊前景。



花垣縣位於湘、渝、黔三省市交界，享受多重政策優勢，致力於構建新材料、新能源、新農業和新文旅的現代產業體系。縣政府出台了一系列優惠政策，並設立了10億元的產業發展基金，吸引投資不斷上升，體現了兩岸攜手共進的決心。



中國海峽兩岸農業協會秘書長龔世明在交流會上熱情分享，強調湘西的農業潛力，並期待將湘西的紅心獼猴桃引入台灣，這不僅是商機的對接，更是兩岸農業合作的具體體現。湖南金湘台商業管理有限公司董事長高念祖也感慨，湘西的優良氣候和土壤為農業投資提供了廣闊市場，展現了兩岸同胞共同努力的方向。



在此次活動中，花垣縣人民政府與多家台灣企業簽署了戰略合作協議，涵蓋茶葉綜合投資、有機果蔬生產等多個項目，進一步推動兩岸經濟合作的深入。



台灣嘉賓們還參觀了當地農業開發企業，瞭解茶葉品牌建設和農業產業集群的成功經驗。在十八洞村，他們深入扶貧陳列館，感悟歷史與發展歷程；在飛蟲寨文化廣場，非遺節目精彩上演，兩岸同胞共襄盛舉，展現了文化交流的生動場景。

