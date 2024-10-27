大地藝術，點亮秀美鄉村

中評社北京10月27日電／據光明日報報導，近年來，各大藝術院校及相關藝術機構陸續組織專家學者走進鄉村、深入田野，聚焦鄉村自然資源的保護與利用、生活環境的設計改造以及歷史文化遺產的挖掘等課題，開展了一系列藝術實踐活動，為鄉村發展注入了新的活力。



“大地藝術”作為一種有著獨特創作方式和審美價值的藝術形式，成為藝術鄉建實踐中的重要探索方向。20世紀60年代，由於現代工業發展對環境的影響，人們開始積極地思考如何保護自然資源。一批藝術家主張返回自然，尋求人與自然的緊密聯繫，他們走出畫廊和美術館空間，在自然環境中就地取材進行藝術創作與作品展示，大地藝術應運而生。



大地藝術之所以能在今天的藝術鄉建實踐中發揮作用，離不開這一藝術形式自身所具備的多個顯著特徵。首先，藝術鄉建必然建立在尊重鄉村地理環境特徵的基礎上，以生態保護為前提，而大地藝術的創作理念正是主張人工痕跡與自然山水的相互融合，強調兩者的和諧共生。其次，大地藝術的創作過程往往遵循因地制宜的原則，所用材料皆取自當地資源，不僅能夠節約運輸及創作成本，還能使作品更好地融入鄉村景觀，貼近村民生活。最後，大地藝術作品往往占地面積較大，而有著廣闊自然空間的鄉村，正是其創作與展示的最佳舞台。



縱覽近年來湧現出的眾多藝術鄉建典型案例，大地藝術展現出多樣的風格面貌與審美內涵。溯源其背後的創作邏輯，大致可以分為兩大主要路徑：一是探索大地藝術與自然景觀的同構關係，二是營造大地藝術與在地文化的同頻關係。



大地藝術，顧名思義是可以“融入大地”的藝術，首先體現為作品與環境物象在視覺層面的同構。為了實現這一目的，藝術家往往會從作品的創作材料、呈現形式等方面著手，對環境進行模仿和再造。如大地藝術作品《天坑地漏》便是創作於貴州有著喀斯特地貌的“天坑”內的村落裡。在這樣特殊的地貌中，雨水極易聚集形成災害，唯有散落四處、形似漏鬥的天然“落水洞”能將雨水引入地下河流，緩解內澇。藝術家團隊對該地區村落進行了詳細調研，決定以當地的石頭為材料，依照“落水洞”的天然形態打造一個直徑9米、深2.4米的巨大石頭漏鬥。這個人造“落水洞”宛如一個巨型漩渦，大小不一、形態各異的石頭以中心洞口為圓心呈放射狀排布，不僅更加便於排水，同時彰顯出強烈的視覺張力，成為當地兼具實用性與藝術性的新地標。

