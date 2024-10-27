中評社北京10月27日電／據光明日報報導，近日，《玉出大江——長江流域史前玉器特展》在重慶中國三峽博物館舉辦。展覽展出了來自長江幹流沿線20家文博機構的305件（組）藏品，基本涵蓋了長江流域歷年來出土代表性的史前玉器，其中不乏近些年的重要考古發現。展覽力圖通過玉器視角勾勒長江流域史前文明化進程，發掘長江史前玉文化的豐富內涵。



“玉”見史前社會



玉文化貫穿中華民族發展歷史。玉器，從某種意義上來說是我國一萬年文化史、五千多年文明史的重要佐證，也是中華文明有別於其他古文明的重要特徵之一。



一般而言，中國的玉器經歷了從單純的裝飾到具有通神與禮儀性質的瑞器，而後又回歸裝飾功能的發展過程。其中，史前社會晚期階段出現的玉禮器，是研究禮制起源的重要對象，從某種程度上實證了中華文明具有突出的連續性。



長江流域有著悠久的用玉傳統，特別是凌家灘文化、良渚文化、肖家屋脊文化等新石器時代文化出土的玉器更是精美絕倫，聞名中外。長江流域的史前玉器還反映了當時先民樸素的宇宙觀和信仰崇拜等思想文化觀念，其製作和流通也為我們揭示了當時社會組織、運作等方面的信息，特別是良渚文化極為發達的玉器製作，顯示當時社會複雜化程度已達到相當高的水平，進入了古國階段。



本次展出了凌家灘、良渚等文化出土的玉鉞10餘件。由斧發展而來的玉鉞已經失去實用功能，成為象徵軍事指揮權的禮器，特別是配有玉瑁、玉鐓的成套豪華玉鉞，堪稱王者之“權杖”，十分精美華貴。玉璧與玉琮作為後世“敬天禮地”的瑞器，在良渚文化中被大量發現。本次展覽集中展出了超過20件的玉璧和玉琮，使觀眾能充分感受到良渚社會的神秘與富足。

