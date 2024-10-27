華州皮影的手藝之美：藝沁刀鋒　戲潤皮影

中評社北京10月27日電／據光明日報報導，史學大家顧頡剛在《中國影戲史略及其現狀》中曾言：“中國影戲之發源地為陝西，自秦漢至隋唐當皆以其最盛。”陝西皮影又分為東、西兩路，其中，東路皮影主要分布於渭南的華州區（原華縣）、大荔縣一帶。華縣皮影戲於2006年入選首批國家級非物質文化遺產名錄，其精湛的雕刻技藝、獨特的造型語言、巧妙的呈現方式為人們帶來了豐富的視覺享受，讓人們在欣賞的同時，感受到中華優秀傳統文化的獨特魅力。



推皮運刀 雕刻善惡忠奸



“推皮運刀”亦稱“推皮走刀”，是華州皮影最具代表性和最基本的雕刻手法。皮影原料以秦川牛皮為首選，經過8個步驟、20多道工序，匠人才能做成精致複雜的皮影。鏤刻，是最考驗皮影雕刻手藝的環節。推皮運刀講究右手持刀，扎入牛皮後，刀尖不動，左手推皮，運轉而刻。左手五指與手腕的運轉要合勁一處，一氣呵成，不能間歇停頓，作品方能整體光滑，不留刀茬。以人控刀，而非人受制於刀，是皮影雕刻的極高境界。匠人在數千次的推皮運刀中，雕刻完成所有部件，然後再根據其造型特點進行敷彩，使之呈現出絢爛各異的色彩效果，最後穿針綴線，一副皮影才最終成型。



“公忠者雕以正貌，奸邪者刻以醜形”，這是影人造型的基本特徵。多數皮影人物作品為側面單目，個別書童、醜旦為半側面雙目，整體造型玲瓏誇張、變化精妙。針對部分皮影角色的塑造，老藝人們更有著一套傳承久遠的口訣：柳葉彎眉細長眼，櫻桃小口一點點（正旦）；劉海上翹細彎眉，臉貼黃花鼻尖細（花旦）；雙眉細彎低鼻梁，面帶皺紋帽低垂（老旦）；臉貼黃花頭插翎，杏眼圓睜顯怒容（武旦）；雙眉顰蹙嘴大張，鼻眼歪斜下巴紅，頭插牛角顯蠻橫（妖旦）。



這些影人的工藝之精，充分體現在造型統一、互生互補的頭楂與身段上。頭楂即影人的頭部，由臉部和頭飾兩部分組成，通常臉部造型生動誇張，頭飾精美華麗。其中，頭飾又分為發飾和帽飾，且因人物而異，是最能彰顯影人性格特徵的部分。帽飾有冠、帽、盔、巾等，用以區分人物的身份或官階。身段俗稱“樁子”，即影人的身子，由胸部、臀部、雙腿、雙臂和手這五大部分共十個部件組成，各關節之間以皮線相連。人物服飾同樣因角色而定。身段造型通常以“七分身子半側面”為主，以便對服飾帶結、紐扣以及胸花和佩帶的各種器物、刀劍等進行完整表現和刻畫，傳達出人物的身份特徵和內心世界，從而使得影人更具層次感、戲劇性和視覺衝擊力，在皮影戲表演時更加生動，引人入勝。

