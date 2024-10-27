陳抱陽：找到當代藝術與觀眾的連接點

中評社北京10月27日電／據光明日報報導，如今，參觀美術館、欣賞藝術作品成為許多人的休閑選擇。然而，在諸類藝術中，當代藝術因其多樣性和複雜性，往往難以被觀眾廣泛理解。這種藝術形式不拘泥於傳統的繪畫和雕塑，而是涵蓋了裝置、表演、聲音和視頻等多種形式，從而打破了傳統藝術的界限，使得藝術作品的形式變得多樣化，難以用單一的標準來評判。在這種情況下，“高深莫測”“不知所雲”往往成為一些觀眾面對藝術品時的直觀感受。



那麼，為什麼當代藝術很難看懂？這要從當代藝術創作的起源和邏輯來探尋。



從20世紀中葉開始，藝術家們開始打破傳統藝術的界限，通過各種媒介和技術來表達對社會和文化的關注。其中一些重要的藝術流派和代表性藝術家，對理解當代藝術的發展至關重要。比如，波普藝術是當代藝術中極具影響力的一個流派，藝術家們利用大眾文化的圖像和符號，挑戰傳統藝術的精英主義，使藝術更加大眾化。極簡主義和概念藝術也在同一時期興起，這些流派更加關注藝術的觀念和思想，而不僅僅是傳統的美學價值，一些藝術家的作品強調形式、空間和材料本身的美學特性，而非象徵或表現。此外，法國藝術家馬塞爾·杜尚的“現成品”藝術，如他的《泉》，把司空見慣的生活用品擺進美術館，挑戰了藝術與物品的界定，引發了對藝術本質的廣泛討論。



當代藝術的一大特點是利用了日常生活中的材料和觀念，將它們融合併重新構架。例如，裝置藝術可能會用到生活中常見的物件，如椅子或桌子，通過對這些物件的重新組合或添加新元素，賦予它們新的含義和功能，從而引發觀眾對空間和記憶的深入思考；而視頻藝術可以通過剪輯和重組日常拍攝的影像，探索時間和敘事的新方法，挑戰傳統影視的敘述方式。



當代藝術之所以能激發觀眾深刻的情感和思考，正是因為它常常將這些看似普通的日常片段置於全新的語境中，挑戰觀眾的日常體驗和認知框架，促使人們重新審視自己的生活和周圍的世界。以中央美術學院教授徐冰的《天書》為例，這部作品包括四卷書，共有604頁，書中的文字都是徐冰自己設計的，這些字符看起來像是漢字，但實際上沒有任何可供識讀的意義。他手工雕刻了4000多個木制活字，並用這些活字印刷了書頁。徐冰通過這種創造性的文字遊戲，挑戰了我們對語言和文字的固有理解，引發了觀眾對於語言本質的深層思考。藝術家通過這種方式探討了社會、文化以及個人身份的重要問題，使得作品不僅僅是視覺的展示，更是觀念和思想的傳達，建立起觀眾與作品之間新的、更深層的連接。

