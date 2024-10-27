﻿深圳智慧養老展　現餵飯機器人

長者體驗深圳智慧養老展上的智能產品。圖源：大公報 中評社北京10月27日電／據大公報報導，獨居老人如何確保安全？老人居家健康如何管理？養老科技產品或可提供輔助解決方案。餵飯機器人、AI生命體征檢測儀、健康監測儀器……一批養老科技產品10月25至27日集中亮相2024深圳國際智慧養老產業博覽會，包括港澳台在內的203家智慧養老企業參展，覆蓋智慧產品、適老化改造、老齡科技、養老金融及康養教育等多元化領域。港人陳婆婆和先生一早就來參觀。“我們想看看有沒有適合自己的居家養老產品，也想瞭解一下廣東院舍住宿照顧服務計劃（下簡稱“院舍計劃”）的申請條件。”



香港特區政府社會福利署從2014年6月開始推行“院舍計劃”，為正在輪候資助護理安老床位並有意在內地養老的香港長者提供更多的資助服務選擇。本屆深圳智慧養老展上，作為第一批被納入計劃的由內地主體運營的機構，深業頤居攜手合作夥伴香港嘉濤控股亮相。嘉濤控股主席兼執行董事魏仕成透露，截至本月，近40位香港長者已入住深業頤居。魏仕成認為，銀發經濟市場非常廣，每個年齡層的長者需求截然不同。“像60－75歲的長者還很有活力，訴求多為康養和社交；75－85歲的長者最重要的是提高健康素質，這個年齡層比較適合來內地，可享受到優越的環境和服務。”