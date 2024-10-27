﻿香港客家鄉親游洛陽　體驗古都魅力

客親嘉賓參加“神都英雄會”，學習體驗中國傳統的叉手禮。圖源：大公報 中評社北京10月27日電／據大公報報導，在第33屆世界客屬懇親大會（世客會）期間，洛陽這座古老的城市迎來了來自世界各地的客家鄉親。香港梅州聯會的一群客親在洛陽上演了一場“奇遇記”，沉浸式體驗古都的極致東方美學。



客親代表一行人沿著洛陽西大街緩緩前行。麗景門西大街，作為洛陽古城的重要組成部分，以其古朴的建築風格、豐富的歷史文化底蘊和熱鬧的市井氛圍而聞名。街道兩旁，古色古香的店舖林立，各種特色小吃、手工藝品琳琅滿目。香港梅州聯會副會長劉文感慨道：“這裡跟香港一樣熱鬧！客家人是一定要來這裡看看的。”記者一邊走，一邊為客親們介紹著這些店舖的歷史和特色。店舖老板也紛紛對客家代表們說著“歡迎回家”。亞洲電視控股有限公司副總裁鄧佳全表示這是初次來到河南洛陽，對洛陽這座兼顧歷史及現代的城市非常贊嘆，也希望可以組織一些香港的社團來祖國內地多一些交流。



世界客屬第33屆懇親大會在洛陽舉辦期間，2024“客家行”旅遊線路推廣季活動在洛邑古城景區舉行，與會嘉賓共赴一場穿越千年的奇妙之旅。1700多年前，客家先民從洛陽第一次南遷，開啟了衣冠南渡的歷史序幕。天遠路長，中原漢民攜兒帶女，出洛陽大穀關、過長江、越武夷……金戈鐵馬，萬里遷徙，播遷四海，五洲立業。1.3億多客家人，在世界上創造出光輝燦爛的客家文化。活動通過主題宣傳視頻《千年洛陽韵 萬里客家情》，把參加本次世界客屬第33屆懇親大會的40多個客家城市串珠成鏈，南線客家行從洛陽出發一路向南，抵達香港；東線旅程從洛陽向東延伸，直至台灣島；西線旅程從洛陽向西，邁步函穀關，西線沿途山河遼闊，盡收眼底……通過南線、東線、西線三條壯麗的客家旅遊線路，全方位展示客家城市的旅遊資源和獨特文化魅力，促進客家文化在新時代的傳承與發展。活動中，與會嘉賓參加“神都英雄會”，學習體驗中國傳統叉手禮，共同感受源遠流長的河洛文化。