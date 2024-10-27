賴民調下跌　陳琬惠：我不認為民眾都看不懂

中評社台北10月27日電／根據《TVBS》最新民調，賴清德施政度37%，較就職百日下滑3個百分點，不滿意比例則提高至35%。民眾黨前“立委”陳琬惠表示，為什麼柯文哲秘書“橘子”許芷瑜沒有回來，就一定要聲請延押柯文哲，她其實也搞不懂。她更指出，賴清德的民調正在往下降，她不認為民眾都看不懂。



陳琬惠26日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，針對柯文哲的案子，檢方稱沒有洩密，目前他們洩密總共有9000件，衹有檢討2000件，真正處分衹有1件。關於偵查不公開，“法務部”就沒有魄力來處理。



根據《中時新聞網》報導，陳琬惠接著表示，這段時間，不管是從圖利辦到金流，又從圖利回到金流。不管哪一項，所謂的一刀斃命的相關報導也非常多，如果中間抓10 %就好，起訴書可以寫了吧。但為什麼柯文哲秘書“橘子”許芷瑜沒有回來，就一定要聲請延押柯文哲，她其實也搞不懂。



陳琬惠指出，她最近看到賴清德的民調，她不認為民眾都看不懂，不信任司法的部分，還有對賴清德不信任的部分，民調可以看出來，正在往下降。



陳琬惠點出，證據還是要拿出來，才是最重要的。辦到現在，真的沒有證據嗎？查了2個月之後，已經問了超過200個人。如果辦案利用這樣的精神，例如台鹽綠能案，為什麼不約談那4家公司董事長，金流到底去了哪裡？用一樣的力道就好了，然後只會約談那5個人，台鹽前董事長陳啟昱不用羈押，還放出來，標準實在差太多了。



賴清德民調訪問期間為10月11日至18日；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣。有效樣本861人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.3個百分點。