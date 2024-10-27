前9個月中國規模以上工業企業利潤超5萬億元

中評社香港10月27日電／國家統計局27日發佈數據，今年1至9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額52281.6億元，同比下降3.5%。



新華社報導，國家統計局工業司統計師於衞寧表示，受多重因素影響，1至9月，規模以上工業企業利潤同比有所下降，但利潤總額超過5萬億元，特別是以高技術製造業為代表的新動能行業利潤較快增長，彰顯工業經濟發展韌性。



“從價格看，工業品出廠價格持續低迷，9月份工業生產者出廠價格指數降幅繼續擴大，對企業收入和盈利形成較大壓力；從收入看，1至9月份規上工業企業營業收入增長2.1%，增速較1至8月份回落0.3個百分點；從成本看，企業成本增速快於營收增速，導致企業毛利下降，對利潤增長支撐不足。”於衞寧說。



從整體看，利潤有所下降，但在細分領域，也不乏亮點。前9個月，在生產快速增長帶動下，高技術製造業利潤同比增長6.3%，高於規上工業平均水平9.8個百分點，拉動規上工業利潤增長1.1個百分點，為規上工業利潤提供重要支撐。其中，航天器及運載火箭製造、半導體器件專用設備製造等高端裝備製造行業利潤同比分別增長17.1%、13.2%；智能車載設備製造、可穿戴智能設備製造、智能無人飛行器製造等智能製造行業利潤分別增長27.5%、25.6%、10.2%；鋰離子電池製造等綠色製造行業增長58.8%。其他新興行業中，導航測繪氣象及海洋專用儀器製造、敏感元件及傳感器製造、電子電路製造等分別增長53.3%、35.0%、33.5%，均保持較快增長態勢。



“總體看，雖然規上工業企業利潤有所下降，但工業新動能韌性顯現，且隨著工業企業預期企穩、信心有所增強，工業企業效益有望得到恢復。”於衞寧表示，下階段，要深入貫徹黨中央、國務院決策部署，加快落實存量政策和近期出台的一攬子增量政策，為工業企業健康發展提供良好的生產經營環境，助力工業企業利潤恢復向好。