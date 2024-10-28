中評現場：香港新一代文化協會50週年會慶

現場大合影（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月28日電（記者 段曉魯）香港新一代文化協會成立50週年會慶典禮昨日在香港舉行。香港特區行政會議召集人葉劉淑儀、香港特區政府教育局長蔡若蓮、中央人民政府駐香港聯絡辦公室教育科技部部長王偉明、香港特區政府特首政策組副組長王春新、香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺等擔任主禮嘉賓。



香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺致歡迎詞時，總結了協會50年來所取得的成就。他表示自己有幸參與了協會從轉型建設到高速發展，再到創新拓展的三個階段，見證了無數青少年人才茁壯成長，實現了他們的人生夢想，在新一代大家庭建立了一份份珍貴的友誼。50年來，協會始終不忘初心、與時並進，回應社會需要，以“視野、創新、博識、承擔”作為培育人才的目標，致力為學生和教師提供最優質的服務，為落實愛國者治港貢獻力量。



展望未來，蘇祉祺強調，協會將不忘初心、堅定信念，繼續引領香港青年學生深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和使命感，落實習近平主席對香港學生的寄語，積極融入國家發展大局，為香港培育更多的優秀人才，為中國式現代化及香港繁榮穩定作出貢獻。



香港特區政府教育局長蔡若蓮表示，特區政府教育局非常重視與社會各界合作，香港新一代文化協會一直式教育局的緊密合作夥伴之一，在推動STEAM教育、國情教育、教師培訓等方面貢獻良多，獲社會各界高度評價及肯定。蔡局長希望協會在總結50年經驗的基礎上，繼續深耕細作，加快培育愛國愛港的優秀人才，為香港和國家的發展與進步作出新貢獻。



典禮上，500多位來賓欣賞了協會50週年回顧短片，主禮嘉賓主持了亮燈儀式和祝酒儀式。典禮結束後舉行了慶祝午宴以及各種表演活動。