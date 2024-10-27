財務告急　波音公司考慮出售太空業務自救

中評社北京10月27日電／央視新聞援引美國《華爾街日報》當地時間25日報導，美國波音公司正在考慮出售其部分太空業務，以改善公司緊張的財務狀況。



知情人士向《華爾街日報》透露，波音公司可能出售的業務包括與星際客機飛船相關的運營和對國際空間站的支持工作，但不涉及負責建造太空發射系統的部門。波音公司在回應相關詢問時表示，不對市場傳言或猜測發表評論。



波音公司的星際客機飛船項目多年來因開發延誤和技術問題而嚴重受阻，導致公司承擔了超過18億美元的額外成本。波音公司曾負責將兩名宇航員送至國際空間站，但由於飛船項目的延誤，他們至今仍滯留在空間站上，並計劃於明年2月乘坐SpaceX的飛船返回。多年來，波音一直負責國際空間站的模塊建造和維護工作。然而，國際空間站預計將在2030年退役，美國航空航天局正考慮用其他公司建造的空間站來接替。雪上加霜的是，由波音公司設計製造的一顆通信衛星近日在太空出現異常，最終解體，產生大量碎片。種種事故引發外界對於波音公司太空業務研發生產能力的擔憂。



波音公司目前仍在面臨其民用飛機製造部門的3.3萬名工人進行的已長達六周的罷工。波音公司23日披露的財報顯示，受罷工等因素影響，波音今年三季度虧損近62億美元，今年以來已虧損近80億美元。同樣於23日，罷工工人進行投票決定，不接受新的薪資協議，目前罷工仍在持續。

