三賽合一　3.5萬人角逐成都馬拉松

中評社香港10月27日電／27日清晨，以“樂跑公園城市 奮進創新之城”為主題的2024成都馬拉松鳴槍起跑。來自全球的35000名選手從金沙遺址出發，一同體驗“雪山下的公園城市、煙火裡的幸福成都、奮進中的創新之城”的萬千氣象和獨特魅力。



始於2017年的成都馬拉松，近年來發展迅速。2024成都馬拉松還獲得了東亞半程馬拉松錦標賽及全國半程馬拉松錦標賽（第五站）的承辦權，實現“三賽合一”，競技水準進一步提高。



新華社報導，在賽道設置上，2024成都馬拉松賽道沿用去年的經典賽道，起點設在金沙遺址博物館，半程馬拉松終點是有超過百年歷史的四川大學，馬拉松項目的終點則設在世紀城新國際會展中心。從杜甫草堂、寬窄巷子，到天府廣場、天府熊貓塔；從天府立交、桂溪生態公園，再到中國-歐洲中心、世紀城新國際會展中心……跑友們追隨著城市的生長歷程，一路從燦爛的金沙古文明，跑向澎湃的新時代。



經過激烈爭奪，來自埃塞俄比亞的阿達內以2小時8分55秒的成績奪得男子冠軍，並刷新賽會紀錄；肯尼亞選手基穆雷爾和埃塞俄比亞選手阿布拉哈分獲二、三名。女子冠軍被肯尼亞選手切利莫摘得，奪冠成績為2小時27分12秒。



東亞半程馬拉松錦標賽的男子冠軍歸屬中國選手蔣發坤，成績為1小時03分39秒；女子冠軍由中國選手次仁措姆獲得，成績為1小時11分15秒。董國建和梁田田分別拿到全國半程馬拉松錦標賽（第五站）的男、女冠軍，成績分別為1小時03分30秒和1小時11分15秒。