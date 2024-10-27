以非遺文化作紐帶　建中外文藝交流中心

中評社北京10月27日電／凱雷 王美晴



行政長官李家超10月16日發表任內第三份施政報告，特別指出文化在香港城市建設中的引領作用。他提到，本屆特區政府成立了文化體育及旅遊局，統整文化、創意產業、體育及旅遊融合發展。為提升香港作為中外文化藝術交流中心，特區政府銳意深化文化體制改革，完善文化經濟政策，進一步增強文化自信。除了2023年制訂《文藝創意產業發展藍圖》徵詢藝文界意見，涵蓋四個發展方向：推動多元及國際化的文化藝術發展、弘揚中華文化、促進中外文化藝術交流，以及推動產業化發展；更於2024年6月成立了文創產業發展處，透過產業導向推動業界發展。



日前，國家級非物質文化遺產代表性項目“風箏哈”傳承人哈亦琦委託香港大公文匯傳媒集團北京新聞中心的前線報導團隊，將親手繪製的飽含美好寓意的“藍丹蝶”風箏圖譜贈予李家超，並寫信贈言：願“一國兩制”的偉大實踐行穩致遠，衷心祝願特首平安喜樂，諸事順遂，引領香港步入更加繁榮昌盛的新篇章。李家超收訖後欣然回信：青瓷藍風箏表達了對香港的美好祝願和深厚情誼，歡迎哈亦琦先生再來香港，和更多人分享風箏哈傳統技藝的獨特魅力。



非遺不僅保留了中華民族對外交往交流交融的歷史記憶與文化基因，更是構築各民族共有精神家園、鑄牢中華民族共同體意識的生動實踐。推動香港與內地非物質文化遺產在更廣範圍、更深層次、更高水平交流融合，是特區政府的重要課題。



香港從2009年開始普查非物質文化遺產。2014年，特區政府公布了香港首份非遺清單，涵蓋480個項目。2017年，特區政府又公布了首份涵蓋20個項目的“香港非物質文化遺產代表作名錄”。如今，大澳端午龍舟遊湧、香港潮人盂蘭勝會、香港中式長衫和裙褂製作技藝等香港非物質文化遺產愈發受到特區政府的重視，不斷煥發出新的生機與活力。這些非遺項目不僅是具有香港特色的生活形式，也展現了香港作為亞洲國際都會的文化底蘊。

