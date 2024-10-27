報導稱金正恩親信抵達俄羅斯　指揮援俄部隊

中評社香港10月27日電／共同社引述烏克蘭軍方消息人士說，朝鮮派遣至俄羅斯的部隊已陸續抵達戰場，領袖金正恩的親信，軍方副總參謀長金永福也抵達俄羅斯，預料成為朝鮮部隊總指揮。



香港電台援引該報導，引述一名瞭解軍隊調動的烏克蘭高級官員稱，預計到明日，朝鮮軍隊將集結多達5000人。



烏克蘭當局人士獲得由俄軍所撰寫的莫斯科派遣部隊名單，發現金永福被列在最頂位置。