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哈梅內伊：官員應決定如何最佳展示伊朗實力
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2024-10-27 16:38:08
中評社香港10月27日電／伊朗最高領袖哈梅內伊說，對以色列的襲擊既不應被輕視，也不應被誇大。官員應決定如何最佳展示伊朗的實力。
香港電台報導，較早前伊朗軍方說，再多兩名士兵在以軍攻擊中傷重死亡，令死亡人數增至4人，並公開4人的照片，同時稱伊朗充分保留對侵略行為作出適當回應的權利。
美國總統拜登說，希望以色列今次襲擊伊朗是對抗的結束。國防部長奧斯汀亦警告伊朗不應錯誤地回應以色列的襲擊，並表示他與以色列國防部長通電話時，強調緩解地區緊張局勢的機會。
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