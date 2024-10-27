【
大
中
小
】 【
打 印
】
普京：若烏以西方遠程武器襲俄 莫斯科將回應
http://www.CRNTT.com
2024-10-27 17:09:16
中評社香港10月27日電／俄羅斯總統普京表示，如果美國及北約容許烏克蘭使用西方遠程武器，向俄羅斯境內發動襲擊，莫斯科將會做出回應。
香港電台報導，普京接受訪問時說，俄羅斯國防部正在考慮各種方案，回應可能的遠程打擊。
普京希望西方聽到他的警告，即深入俄羅斯領土進行遠程打擊，將意味著北約與俄羅斯直接交戰。他說，衹有來自北約國家的人員才能操作烏克蘭想要的特定設備，因為基輔沒有這樣的專家。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
報導稱金正恩親信抵達俄羅斯 指揮援俄部隊
(2024-10-27 16:30:35)
美媒稱馬斯克與普京保持定期溝通 俄羅斯否認
(2024-10-27 10:17:08)
美智庫：俄烏衝突接下來會如何發展？
(2024-10-27 07:17:55)
俄稱對烏集群打擊 烏稱正阻止俄進攻
(2024-10-26 20:01:50)
尹錫悅：將視情向烏提供殺傷性武器
(2024-10-26 08:36:03)
俄稱戰線向前推進 烏稱阻止俄軍進攻
(2024-10-25 10:23:34)
美媒：美防長對烏援助承諾“口惠實不至”
(2024-10-23 10:16:10)
這些美國戰車，被俄軍當戰利品展示
(2024-10-23 10:12:36)
美國宣布向烏提供價值4億美元額外軍事援助
(2024-10-23 10:08:54)
外媒：法國承諾明年初向烏交付幻影2000
(2024-10-21 10:21:00)