普京：若烏以西方遠程武器襲俄　莫斯科將回應

中評社香港10月27日電／俄羅斯總統普京表示，如果美國及北約容許烏克蘭使用西方遠程武器，向俄羅斯境內發動襲擊，莫斯科將會做出回應。



香港電台報導，普京接受訪問時說，俄羅斯國防部正在考慮各種方案，回應可能的遠程打擊。



普京希望西方聽到他的警告，即深入俄羅斯領土進行遠程打擊，將意味著北約與俄羅斯直接交戰。他說，衹有來自北約國家的人員才能操作烏克蘭想要的特定設備，因為基輔沒有這樣的專家。