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卡車衝撞以色列公交站致數十人受傷
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2024-10-27 17:21:58
中評社香港10月27日電／一輛卡車27日上午在以色列特拉維夫北部城鎮格利洛特衝撞公交車站，目前已造成至少數十人受傷。
新華社報導，以色列急救機構說，已將16名傷者送醫，其中4人情況危急。以色列媒體援引現場目擊者的話說，事發後眾多行人被捲入卡車下，醫療人員正在對受傷人員進行初步治療，其中一些人仍然被困在卡車下。
以色列警方說，正在對此事件進行調查。
據報導，格利洛特地區是以色列情報機構摩薩德總部所在地，同時還駐扎著以色列國防軍的幾個情報部門，其中包括信號情報小組8200部隊。
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