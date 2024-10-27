美本周公佈通脹及就業數據　或減息0.25厘

中評社香港10月27日電／美國聯儲局官員早前輪流發表講話後，外界普遍預期11月只會減息0.25厘，12月再減息0.25厘。隨著11月7日議息會議臨近，聯儲會官員將進入例行靜默期，市場或聚焦於周四（31日）公佈的美國9月核心PCE物價指數、周五（1日）公布的10月非農就業報告，以及下周二（5日）舉行的美國總統大選。不過，有分析師認為，這些數據都不會改變聯儲局的決策路徑。



星島網報導，德銀駐紐約首席美國經濟學家Matthew Luzzetti表示，“在其他情況下，數據可能會影響他們的決定，但今年官員可能不會產生動搖”。他指出，大多數聯儲局官員都主張採取審慎或漸進的減息步伐，“我們從聯儲局官員那裡得到的訊號普遍是減息0.25厘”。



對於即將公佈的兩份經濟數據，Luzzetti預計重點仍然是保持強勁的勞動力市場，同時保持通脹溫和增長，但無論是通脹或勞動力市場，數據相關主題都是“持續放緩”。不過，由於東南地區遭受兩次毀滅性的颶風襲擊，因此10月就業報告將變得混亂，可能沒有太大參考意義。



SGH Macro Advisors的首席經濟學家Tim Duy也表示，“我不認為他們會對下一份就業報告非常敏感”。Nationwide首席經濟學家Kathy Bostjancic則預計，10月將增加10萬個工作機會（扣除波音罷工造成3.6萬個就業減少和颶風導致6萬個工作損失後），與華爾街日報調查的經濟學家預測中位數一致。



雖然聯儲局於9月份意外大幅減息0.5厘，但經濟學家認為“不大可能”再次減息0.5厘，因為自上次會議以來，一系列數據都強於預期。Stifel Financial首席經濟學家Lindsey Piegza表示，薪資及消費者數據均比預期強，通脹也超出預期。