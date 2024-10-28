蘇祉祺答中評：教育產業精品化吸引海外學生

香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月28日電（記者 段曉魯）2024年施政報告提出特區政府將推進香港國際專上教育樞紐建設，打造香港留學品牌。香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺接受中評社採訪，他表示，目前香港面對的挑戰，是如何把教育產業精品化，以吸引更多海外學生修讀高增值、高品質的課程。



蘇祉祺表示，香港擁有五所全球百強大學，具備相當優越的基礎研究和教學條件，而各大學的國際化水平亦是世界前列，讓香港具備教育產業化的優厚條件。上年度《施政報告》宣佈建設國際專上教育樞紐，而本年度則提出打造“留學香港”品牌的具體方略，這些都展現了特區政府的遠見和魄力。



蘇祉祺指出，目前香港面對的挑戰，是如何把教育產業精品化，以吸引更多海外學生修讀高增值、高品質的課程。一些鄰近地區如新加坡已推出專項計劃，旨在吸引全球頂尖高校到當地辦學。適逢特區政府已規劃在北部都會區建設教育城，建議政府將未來的教育城打造成“香港國際教育園區”，為海外知名大學在香港設立分校或研究院所提供土地、財政及合作辦學的支持，建立國際化的高等院校聚集園區。



蘇祉祺談到，科研成果產業化，是每一個已發展地區都致力追求和開拓的目標。為了適應這種社會需求，培養學生動手做的能力、把知識轉移成產出的能力是至關重要的。香港過去已投放大量資源支持STEAM教育，但在上述的領域仍有不足。這導致許多有潛質的學生未能再上一層樓，未能在科研路上發揮所長。這可能令香港流失不少優秀的創科英才苗子。



關於AI教育，蘇祉祺稱，人工智慧是全球不可逆轉的大趨勢，但它並非洪水猛獸，而是為我們提供瞭解決問題的新思路和新方向。不僅是科研領域，各行各業都會在人工智慧的影響下發生不同程度的轉變。教育界必須做好充分準備，讓學生盡早領會和掌握人工智慧的奧秘，學懂應用人工智慧，幫助解決日常生活中遇到的問題。自己接觸到一些中小學已經開始讓學生學習人工智慧相關專題，甚至設立人工智能相關的實驗室，安排學生參加AI主題的國際考察團等。相信人工智慧必將為香港傳統教育帶來飛躍性的變革，並產生積極正面的影響。