學者：統一大勢　國際社會一中格局無以撼動

研討會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月28日電（記者 海涵）第七屆“國家統一與民族復興”研討會日前在湖北十堰舉行，會上，有學者就影響台灣問題的外部因素予以分析。他們指出，民進黨當局無以撼動國際社會一中格局。中國統一是大勢所趨，大陸掌握著國家統一的戰略主動，什麼時候統一、如何統一，決定權完全掌握在中國大陸手裡。



美國是影響台灣問題的最大外部因素。中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申在發言中總結了美國拜登政府對台政策的四個特點。一是，不斷拿美國對台政策框架——“一法三公報”對華做政策性宣傳；二是，通過美國的聯盟體系干預台灣問題；三是，要構建一個一體化的威懾體系，實施新威懾政策。四是，拜登不斷強調，雖然中美在發展中有著激烈的競爭，但是雙方都要有所控制、不要走向衝突和戰爭。



汪曙申說，雖然美國在台灣問題上有很多新的政策，但是美國有戰略困境。第一個困境是合法性困境。中國的國家領導人多次強調，台灣問題是中美關係的第一道紅線。第二個困境是，美國若想構建一個新的威懾體系，將面對很大的戰略風險和代價，會困難重重。第三個困境是，國際社會堅持一中原則的格局在不斷強化，美國干預台灣問題的國際成本會增大。

