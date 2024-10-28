王英津：不論中美競爭如何 台灣問題必解決

中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授，國發院研究員王英津（中評社 海涵攝） 中評社北京10月28日電（記者 海涵）中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授，國發院研究員王英津日前在湖北十堰召開的第七屆“國家統一與民族復興”研討會上做主旨發言時表示，“大兩岸”主導“小兩岸”，並不意味著中美戰略競爭的結果決定著海峽兩岸是否統一的結果，更不意味著中國衹有贏得“大兩岸”的競爭才能實現統一。不論中美戰略競爭的結果如何，台灣問題必須解決，中國必須統一。就陸、美、台三方相比較而言，大陸總體上處於相對主動且從容的地位，且在戰略上掌控著國家統一的進程。儘管美國的干預和阻撓可能在一定程度上會延緩中國統一的進程，但卻無法改變中國統一的結果。事實上，外部的壓力反而可能加速統一的進程。



王英津指出，近幾年，隨著中美戰略競爭的加劇，美國及其盟友竭力阻撓中國的國家統一和民族復興，致使中國的統一事業遇到了前所未有的阻力。未來中國統一的前景如何？如何突破關隘、推進國家統一進程？這自然就成為大陸必須面對的問題。



王英津表示，美國千方百計地阻撓中國實現完全統一。在美國看來，中國努力實現民族復興、爭取國家統一的目標，與其維護在亞太地區地緣戰略利益和世界主導地位存在著矛盾和衝突。儘管中國強調追求民族復興只是尋求自身的發展，改善人民的生活，回應人民對美好生活的向往，無意挑戰美國在世界秩序格局中的地位。但現實是，中國的整體經濟實力已接近美國，並在科技、軍事等領域已位居世界前列，在部分領域甚至已領先於美國。在美國的眼中，一旦中國實現國家統一，中國的綜合國力將會進一步增強，安全環境亦會有根本性的改善，這必然會增強中國對美戰略競爭的實力，使中美力量對比的天平朝著對中國更加有利的方向迅速傾斜。所以，美國統治階層不願意接受中國崛起的事實，不願意看到中國統一的前景。在可預見的將來，美國這一政策不會有根本性的改變。即使出現一些改變，那也是經過一個漫長的、反復鬥爭過程後的結果。

