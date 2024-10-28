仇長根：要向國際社會講清楚兩反鬥爭必要性

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根（中評社 海涵攝） 中評社北京10月28日電（記者 海涵）第七屆“國家統一與民族復興”研討會日前在湖北十堰舉行，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根發言時指出，民進黨當局無以撼動國際社會一中格局，183個國家與中華人民共和國建交，可以說大多數國家不唯“強權、霸權”，不唯美“選邊站”。但應該看到，解決台灣問題受國際因素的影響和干擾，越來越嚴重。



仇長根分析，目前面臨的問題主要有三個：一是，美國玩弄兩手策略，口頭上一再表態支持一中、不支持“台獨”，但行動上經常發出錯誤信號，為“台獨”撐腰、打氣，助台拓展所謂“國際空間”，企圖顛覆、掏空一中。



二是，一部分西方政黨及政客玩弄“台灣牌”。尤其是美、日、英等國所謂“友台會、懇談會、聯誼會”等反華組織和一些國家的政客、國會議員“竄台”頻率增高、規模擴大，拿台灣說事挑釁，以謀取政黨和政客利益。



三是，民進黨當局與外部勢力勾結變本加厲，“倚外謀獨”。賴清德上台借“中華民國”之殼，反復強調“兩岸互不隸屬”，極力推動所謂“議會外交”，炒作“台灣地位未定”，企圖推翻聯合國第2758號決議，企圖在國際上製造“兩個中國”“一中一台”。但其幻想不切實際，不可能得逞。



仇長根分析，台灣問題“國際化”日趨嚴重有四個原因，一是，美國“以台制華”戰略助台提升“國際空間”。二是，美國建構“聯盟”鼓動並誘使西方國家“抱團遏中”。三是，美國“以台制華”戰略與實施“印太戰略”結合。四是，日對台戰略緊隨美國看美臉色。

