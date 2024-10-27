美國總統選戰最後衝刺“怪現象”頻出

中評社北京10月27日電／今年美國總統選舉日為11月5日。隨著選舉日的臨近，選戰進入最後衝刺階段，民主、共和兩黨陣營勢均力敵，在各自積極造勢拉票的同時，也加大了相互攻擊的火力。美國各界高度緊張，輿論場一片喧囂。



新華社報導，如此背景下，一系列選舉“怪現象”湧現。在美國媒體和專家看來，這些“怪現象”背後有政治因素，也有利益考量。這場選舉究竟會把美國帶向何處？許多人感到焦慮和擔憂。



特朗普反常呼籲提前投票



“你好，我是拉拉·特朗普，代表特朗普總統競選團隊，我們希望你在選舉日之前投票……選情十分膠著，我們的投票率必須很高，讓勝利不被操弄。”這是由共和黨全國委員會聯合主席拉拉·特朗普錄製的電話語音信息。拉拉·特朗普是共和黨總統候選人、前總統特朗普的兒媳。



有數據顯示，從10月初開始，估計至少有28.6萬個帶有這段語音信息的“機器人電話”打給了賓夕法尼亞、佐治亞、亞利桑那等關鍵搖擺州選民。美國有線電視新聞網日前披露，今年早些時候，拉拉·特朗普還錄過另一段語音，內容是質疑2020年大選郵寄選票舞弊。



在2020年大選敗選後，特朗普堅持認為當年選舉中的郵寄投票和提前投票存在大規模選舉舞弊，民主黨方面則稱之為沒有證據的“陰謀論”。然而，在今年總統競選中，特朗普改變態度，呼籲共和黨選民提前投票，前後矛盾的信息引起美國多方關注。



通常來說，民主黨選民更傾向於郵寄投票和提前投票，而共和黨選民更多在選舉日當天投票。美國全國廣播公司最新一項民調顯示，今年已經提前投票或計劃提前投票的選民中，大部分支持美國副總統、民主黨總統候選人哈里斯，而大部分打算在選舉日當天投票的人支持特朗普。



目前，美國絕大多數州都開放了提前投票或郵寄投票。在佐治亞州提前投票首日，就有超過32.8萬人完成投票，大幅刷新該州歷史記錄。英國廣播公司文章說，這折射出今年美國大選的白熱化程度。



美國媒體和專家認為，特朗普一反常態呼籲共和黨選民提前投票，反映出他同哈里斯對決的激烈程度，雖然無法一下子改變共和黨選民長期以來的投票習慣，但他不想讓民主黨獨享提前投票的優勢和曝光度。

