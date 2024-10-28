快評：中國完全統一是必然　美國無法阻止

中評社快評/中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津日前在湖北十堰召開的第七屆“國家統一與民族復興”研討會上作主旨發言時表示，（中美）“大兩岸”主導（台海）“小兩岸”並不意味著中美戰略競爭的結果決定海峽兩岸是否統一，更不意味著中國衹有贏得“大兩岸”的競爭才能實現統一；不論中美戰略競爭的結果如何，台灣問題必須解決，中國必須統一。



的確，近幾年隨著中美戰略競爭的加劇，美國及其盟友竭力阻撓中國的國家統一和民族復興。但是美國沒有法理、也沒有能力阻止中國的統一進程。首先，台灣是中國不可分割的組成部分，這是國際法和國際社會都承認的，如何解決台灣問題是中國的內政。其次，雖然台灣問題深受外部因素尤其是美國因素的影響，但台灣問題的解決，關鍵還是在於中國自身的實力和未來統一條件的成熟。



正如王英津所言，就陸、美、台三方相比較而言，美國雖然能掌控“台獨”，卻無法阻止中國大陸的統一；台灣處於中美競爭的夾縫中，缺乏戰略主動性和回旋空間，台灣既無法抗拒大陸的統一，也不敢宣布“獨立”，任憑其如何折騰也絕不可能成功；大陸總體上處於相對主動且從容的地位，掌握著國家統一的戰略主動，什麼時候統一、如何統一，決定權掌握在中國大陸手裡。



因此，儘管美國的干預和阻撓可能在一定程度上延緩中國統一的進程，卻無法阻擋中國必然統一的大勢，外部的壓力甚至可能加速統一的進程。