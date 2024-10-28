黑龍江：糾治並舉夯實鄉村振興基礎

黑龍江省大慶市肇源縣紀委監委緊盯農村集體“三資”領域突出問題，督促職能部門認真履職、強化監管。圖為近日，該縣紀檢監察幹部會同有關職能部門及第三方測量公司工作人員，在肇源鎮四方山村東風屯核實村集體土地承包面積。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京10月28日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會強調，深化鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治。黑龍江省紀委監委深入貫徹落實全會精神，在全省開展農村集體“三資”管理突出問題專項整治，省市縣三級紀檢監察機關上下聯動、同向發力，“懲、治、防”有效貫通，堅決守住看好農村集體資產資源，為全面推進鄉村振興保駕護航。



“在嚴格監督上要有新舉措，在案件查辦上要有新突破，在整改整治上要有新成效，動真碰硬、糾治並舉。”近日，在黑龍江省農村集體“三資”管理突出問題專項整治工作推進會議上，省紀委監委主要負責同志對進一步推動專項整治走深走實提出明確要求。



規範農村集體資金、資產、資源管理，對保障農民群眾利益、促進鄉村全面振興具有重要意義。黑龍江省紀委監委在系統總結前期工作基礎上，今年5月，在全省部署開展農村集體“三資”管理突出問題專項整治，督促責任單位立行立改。



具體實踐中，黑龍江省紀委監委按照有關部署要求，有效銜接相關工作安排，壓實各方責任、聚焦整治重點、強化工作措施、健全工作機制，推動專項整治取得實效，護航農村集體經濟健康有序發展。



突出整治重點，精準發力查糾問題



“有的村在集體資金管理上制度不完善、執行不嚴格，有的村在資源發包上程序不清楚、操作不規範，這都需要立行立改。”今年8月，大慶市肇源縣紀委監委對該縣農村集體“三資”管理突出問題進行梳理、清查，針對相關問題精準開方，直擊病灶，逐一提出整改意見。截至目前，該縣紀委監委推動16個鄉鎮將未掌握未利用的村集體土地資源掛牌交易、追繳非法所得，幫助村集體挽回損失817.4萬元。



農村集體“三資”是全面推進鄉村振興的重要物質基礎。作為農業大省，黑龍江省農村集體“三資”點多面廣、情況複雜。在全省農村集體“三資”管理突出問題專項整治中，省紀委監委充分發揮職能作用，聚焦全省農村集體“三資”管理方面突出問題，督促推動全省各級黨委政府和相關職能部門認真履行主體責任和主管監管責任，深入排查整治農村集體“三資”管理方面存在的突出問題，堅決糾治群眾深惡痛絕、反映強烈的痛點難點問題。