四川樂山：鑄牢中華民族共同體意識貢獻力量

圖為樂山市紀委監委幹部在馬邊彝族自治縣煙峰鎮走訪，瞭解惠民惠農政策落實情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京10月28日電／據中央紀委國家監委網站報導，“在這片遼闊、美麗、富饒的土地上，各族人民都有一個共同家園，就是中國；都有一個共同身份，就是中華民族；都有一個共同名字，就是中國人；都有一個共同夢想，就是實現中華民族偉大復興！”



9月27日，習近平總書記在全國民族團結進步表彰大會上發表重要講話強調，推進中華民族共同體建設，鞏固發展中華民族大團結。會上，352個模範集體和368名模範個人受到表彰。其中，四川省樂山市紀委監委機關是全國地方紀檢監察機關中唯一獲此殊榮的集體。



現場聆聽習近平總書記重要講話，樂山市紀委常務副書記、監委副主任李衛心潮澎湃。眼見各民族代表身著盛裝、歡聚一堂，像石榴籽一樣緊緊抱在一起的繁榮圖景，他深受觸動，表示全市紀檢監察機關將以習近平總書記重要講話精神為指引，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，為小涼山地區高質量發展貢獻力量。



“要讓村民過上好日子”



樂山市居住著漢族、彝族等40多個民族，轄峨邊、馬邊兩個彝族自治縣和享受少數民族地區待遇的金口河區。“兩縣一區”地處小涼山，曾是樂山脫貧攻堅最難啃的“硬骨頭”。該市紀委監委堅決貫徹落實習近平總書記關於加強和改進民族工作的重要思想，立足地區特點，聚焦主責主業，不斷為小涼山地區跨越發展貢獻紀檢監察力量。



2015年，市紀委監委選派幹部李謙任馬邊彝族自治縣柏香村第一書記。第一次進村的情景，他仍記憶猶新，“一半多的群眾還住在茅草房、笆子房里，人均年純收入衹有2000多元，貧窮像一座大山，壓在村民心頭。”



不通路，是制約柏香村發展的最大瓶頸。村里的老阿媽講，以前賣頭豬，至少要三四個人肩扛手抬走上大半天。辛辛苦苦換來的錢，支付完雇人費用基本剩不下多少。行路之苦，最苦的是上學的孩子。冬天，七八歲的娃娃天不亮就爬起來翻山，到了學校，一個個頭戴探燈活像“小礦工”，餓了啃口幹面餅，就著水龍頭里的涼水咽下，就是一頓飯。這樣的場景，讓市紀委監委幫扶幹部心疼不已。